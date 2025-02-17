Порошенко відповів, чи балотуватиметься знову у президенти

На думку політика, зараз розмови про вибори не на часі, вони є шкідливими.

Народний депутат України Петро Порошенко повторив свої наміри балотуватися у депутати Європарламенту після вступу держави до ЄС. Він також відповів, чи братиме участь у майбутніх президентських виборах в Україні.

Про це Порошенко розповів у інтерв’ю виданню "Українська правда".

Журналісти нагадали політику, що торік в інтерв'ю Al Jazeera він заявив, що готовий балотуватися на наступних президентських виборах, і запитали, чи залишилось у Порошенка це бажання після запровадження санкцій.

"Можливо, я якось не так сформулював свою відповідь у інтерв'ю Al Jazeera, але вона була абсолютно чітка: так, я збираюся балотуватися – балотуватися на посаду депутата Європейського парламенту від України. Умовою для цього є те, що Україна стане членом ЄС. Це був, хочете – тролінг, хочете – жарт, але це була відповідь, яку я підтверджую і зараз", – відповів народний депутат.

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Щодо президентських виборів в Україні Порошенко сказав, що "президент – це криза кар'єрного росту".

"Я вже усім був і вище точно не буду. Тому прагнення, мотивації за будь-яку ціну догризтися до будь-якої посади, повірте мені, у мене немає. Щодо участі в тих чи інших політичних виборах, то, по-перше, повірте, зараз ці розмови не на часі, вони є шкідливими – це атаки на єдність", – висловився політик.

Нагадаємо, 13 лютого президент України Володимир Зеленський запровадив у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти Порошенка та ще чотирьох осіб. Після цього в СБУ пояснили причини санкцій.