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Тернополь, воздушная тревога! В укрытие!

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Тернополь, воздушная тревога! В укрытие!

Тернополь, воздушная тревога! В укрытие!

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