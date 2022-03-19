У monobank произошел сбой: почему сервис не работал час

Основатель проекта заверил, что все находится под контролем.
В онлайн-банкинге monobank произошел сбой 19 марта продолжительностью около часа. Это произошло из-за проведения операций по обеспечению работы сервиса.
Об этом сообщил соучредитель проекта Олег Гороховский.
Он пояснил, что в настоящее время в банке происходит перенос процессинговых мощностей на облачные сервисы Amazon путем миграции виртуальных машин, а также переезд бэкенда приложения на Amazon.
Кроме того, операционный день банка мигрирует в дата-центр во Львове. Операционный день – это часть рабочего дня банка, в течение которой он принимает от клиентов документы на перевод и отклики.
"Работы продолжаются 24/7 без остановки проекта. Похоже на замену всех четырех колес на скорости 120 км/ч. Если бы мне кто-нибудь предложил такое сделать в мирное время, я бы подумал, что человек потерял здравый смысл", — написал Гороховский.
Напомним, что на 20 марта "ПриватБанк" запланировал техработы по модернизации "Приват24", поэтому с 00:10 до 10:00 воскресенья платежи будут недоступны.
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