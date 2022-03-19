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У monobank стався збій: чому сервіс не працював годину

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У monobank стався збій: чому сервіс не працював годину

ТСН.ua

Засновник проєкту запевнив, що все під контролем.

В онлайн-банкінґу monobank стався збій 19 березня тривалістю близько години. Це сталося через проведення операцій для убезпечення роботи сервісу.

Про це повідомив співзасновник проєкту Олег Гороховський.

Він пояснив, що наразі у банку відбувається перенесення процесингових потужностей на хмарні сервіси Amazon шляхом міграції віртуальних машин, а також "переїзд" бекенду застосунку на Amazon.

Крім того, операційний день банку мігрує до дата-центру у Львові. Операційний день – це частина робочого дня банку, протягом якої він приймає від клієнтів документи на переказ і документи на відкликання.

"Роботи тривають 24/7 без зупинки проєкту. Схоже на заміну всіх чотирьох коліс на швидкості 120 км/год. Якби мені хтось запропонував таке зробити у мирний час, я би подумав, що людина втратила здоровий глузд", – написав Гороховський.

Нагадаємо, що на 20 березня "ПриватБанк" запланував техроботи з модернізації "Приват24", тому від 00:10 до 10:00 неділі платежі будуть недоступними.

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