Незламний народ: щодня у Миколаєві чоловік з балкону грає на саксофоні гімн України (відео)

Незламний народ: щодня у Миколаєві чоловік з балкону грає на саксофоні гімн України (відео)

Після виконання вигукує: "Слава Україні!"

Український дух не зламати. Щодня у Миколаєві чоловік зі свого балкону грає на саксофоні гімн України.

Відео опублікувало "Суспільне Миколаїв".



Кожного дня справжній патріот своє країни о 12:00 виходить на балкон з музичним інструментом та починає грати гімн України. Після виконання вигукує: "Слава Україні!"



Зазначимо, у Миколаєві російські війська продовжують обстріли по цивільних будинках, однак станом на 19 березня окупанти починають відступати від міста.

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