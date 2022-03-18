PayPal в Украине: что это такое, как пользоваться

PayPal в Украине: что это такое, как пользоваться

17 марта 2022 PayPal открыл все свои функции для пользователей из Украины. То есть, теперь украинцы могут полноценно пользоваться популярной электронной платежной системой. Что такое PayPal, регистрация и инструкция по пользованию – читайте об этом в материале ТСН.ua.

PayPal: что это?

Платформа онлайн-переводов PayPal — самая большая в мире. Она обслуживает более 200 стран и работает с 25 валютами. С помощью PayPal пользователи могут совершать покупку на Ebay, Amazon и в любом другом интернет-магазине у розничного продавца. Также эта электронная платежная система позволяет осуществлять быстрые денежные переводы между счетами PayPal или поддерживаемыми платформой банковскими счетами во всем мире.

Почему безопасно пользоваться PayPal

Еще одно преимущество PayPal в том, что это один из самых надежных и безопасных способов переводить деньги в Интернете. Все пользовательские данные полностью защищены и зашифрованы. А программа защиты покупателей похожа на ту, которую используют в кредитных картах.

Конечно, используя PayPal для покупок в Интернете, необходимо принимать все меры предосторожности, чтобы защитить себя и свои финансы. Не забывайте о защищенных паролях и двухфакторной аутентификации. Привязывая к счету PayPal кредитную карту, не забудьте отключить мгновенные переводы. Так вы можете обеспечить себе дополнительную защиту.

Регистрация на PayPal: простая инструкция и советы

PayPal: регистрация

PayPal регистрация и отправка платежей – абсолютно бесплатные услуги. Чтобы зарегистрироваться, необходимо пройти несколько простых шагов:

зайти на сайт PayPal или скачать приложение PayPal (в AppStore или Google Play );

или скачать приложение PayPal (в или ); нажать кнопку "Sign Up";

после этого вы попадете на страницу, где предложат ввести номер мобильного телефона, чтобы получить код;

дождитесь смс-сообщения с кодом и введите его, чтобы подтвердить номер телефона;

Вы попадете на страницу, где нужно будет ввести свои данные: страна проживания, электронная почта, пароль и подтверждение пароля.

Теперь, когда ваша PayPal регистрация прошла успешно, вы можете добавить к своему счету на платформе банковскую карту. Обратите внимание, что на карте должны быть деньги, ведь PayPal должен проверить ее путем блокировки 1 доллара (в валюте карты). Не беспокойтесь, деньги будут возвращены сразу после проверки. Обычно это занимает не больше 1 минуты, а то и быстрее.

Если ваша банковская карта была отклонена на PayPal, проверьте электронную почту, которую вы указывали при регистрации. Следует найти письмо через PayPal, чтобы активировать свой счет на платформе. Вы сразу попадете на сайт PayPal, где нужно будет ввести пароль для подтверждения активации.

Что делать, если ссылка в письме не работает? Не беспокойтесь, есть еще один способ подтвердить свой электронный адрес и активировать счет. Войдите в аккаунт PayPal, найдите вкладку "Список задач" и найдите кнопку "Подтвердить адрес электронной почты". Когда откроется следующая страница, выберите "Нажмите эту ссылку, если эта кнопка находится в теле электронной почты". Подождите, пока на электронную почту не придет код подтверждения и введите его в появившуюся форму.

PayPal в Украине: как пользоваться

PayPal в Украине: как пользоваться / Pexels

PayPal позволяет быстро и надежно оплачивать в Интернете покупки, а также перечислять деньги на другие счета ПэйПэл или на банковские карты.

Я хочу отправить деньги другу или родственнику с помощью PayPal

Очень часто платформа PayPal используется именно для отправки средств друзьям, родственникам, знакомым. Особенно если вы живете за границей и хотите помочь своим родным. Процесс перевода денег прост и занимает менее одной минуты. А деньги можно отправить как со своего ПК, так и со смартфона.

Инструкция по отправке денег через приложение PayPal:

Открываете приложение PayPal (если вы раньше им не пользовались, нужно загрузить и войти в свой аккаунт). Нажмите кнопку "Отправить". Вводите имя и адрес (или номер телефона) получателя, натыкаете "Далее". Вводите сумму, которую хотите отправить, нажмите "Далее". Выбираете способ оплаты и нажимаете "Далее". Обязательно проверяете информацию, нажимаете кнопку "Отправить сейчас".

Инструкция, чтобы отправить средства на сайте PayPal:

Войдите на сайт PayPal и нажмите кнопку "Отправить и подать запрос". Вводите электронный адрес (номер телефона) получателя, нажмите "Далее". Выберите пункт "Отправить другу" и вводите сумму, нажмите "Продолжить". Обязательно проверяете информацию, нажимаете кнопку "Отправить деньги сейчас".

Я хочу оплатить товар в Интернете: как это сделать?

Когда вы делаете покупки в Интернете, часто в интернет магазине можно увидеть, что он поддерживает такой способ оплаты как PayPal. Если есть возможность, нужно нажать кнопку " Оплата с помощью PayPal ", ввести электронный адрес и пароль, которые вы использовали при регистрации в этой системе платежей и нажать "Войти".

Далее следует подтвердить покупку и операцию списания средств с карты или счета.

Можно ли отменить платеж в PayPal, если была допущена ошибка?

PayPal: могу ли я отменить платеж? / Pexels

Здесь все зависит от того, имеет ли получатель счет PayPal или нет. Если вы отправили средства на счет в системе ПэйПэл, они перечисляются мгновенно, а потому их получить невозможно. Вы можете только попросить другую сторону послать перевод с той же суммой денег.

Если у получателя нет счета PayPal, то деньги будут находиться в неопределенном состоянии, пока он его не создаст. В этом случае вы можете отменить платеж.

Как получить средства на PayPal?

Спросить деньги на получение или получить перевод в PayPal тоже очень просто. На самом деле вы не должны ничего делать – только зарегистрироваться в системе и подвязать банковскую карту или счет. Когда вам придут средства, вы получите уведомление по электронной почте.

Чтобы подать запрос на перевод, нужно зайти в раздел "Переводы" и нажать кнопку "Запрос".