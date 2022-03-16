Мобилизация резервистов: кто, в каких случаях, основные моменты

Что нужно знать о второй волне мобилизации резервистов – читайте в материале ТСН.ua.

15 марта 2022 года в Украине на брифинге начальник Управления персоналом штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач объявил о второй волне мобилизации.

Вторая волна и мобилизация резервистов

Роман Горбач подчеркнул, что сейчас "мы проводим мобилизацию военнообязанных, которые не входили в резервистов первой очереди". То есть это:

граждане, ранее проходившие службу и получившие соответствующий опыт на определенных должностях (могут быть отправлены непосредственно в воинские части);

и получившие соответствующий опыт на определенных должностях (могут быть отправлены непосредственно в воинские части); граждане, которые ранее не проходили службу и подлежат мобилизации, будут отправлены в учебные центры ВСУ, где пройдут военную подготовку по сокращенным срокам (7-20 суток).

Также Роман Горбач сообщил, что призыва во время мобилизации нет. А действующих солдат теперь будут привлекать к обороне только в случае боевых действий на тех территориях Украины, которые раньше были мирными. Также их не будут отправлять в зону ООС. Однако нужно быть готовыми к тому, что на территории, еще вчера мирной, сегодня будут идти боевые действия. И призванных военнослужащих наравне с резервистами первой очереди будут привлекать к обороне.

Какая ситуация с мобилизацией резервистов

По словам Романа Горбача, почти 100% резервистов уже отправились в боевые воинские части и выполняют различные задачи.

Также он дал ответы на вопросы о внутриперемещенных лицах и необходимости становиться на военный учет. Горбач отметил, что они военнообязанны, а потому должны стать на учет сразу после прибытия в безопасный регион Украины.

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