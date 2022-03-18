Из Рубежного удалось эвакуировать полсотни жителей

В город отвезли продукты и воду.

Из Рубежного Луганской области, которая потерпает от обстрелов российской армии, удалось эвакуировать более 50 человек, а также привезти в город гуманитарку.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

"Автобусом сегодня (18 марта — ред.) удалось вывезти из Рубежного 50 жителей, еще несколько выехали на машинах", — сообщил он.

Кроме того, в Южный микрорайон города ввезли одну тонну еды, а также воду. Для получения помощи следует обратиться в дом культуры.

"Сейчас мы договариваемся о гуманитарном коридоре, чтобы эвакуировать как можно больше людей и привезти еду и медикаменты тем, кто останется. Предварительно мы готовы сделать это завтра в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Попасной", — подчеркнул Гайдай.

Как сообщалось, российская артиллерия и системы залпового огня в течение вечера четверга и ночи на пятницу, 18 марта, целили по мирным жителям Северодонецка и Рубежного. Только за ночь было разрушено более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры.

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