Росія залишає міста в руїнах, бо зазнає невдач: що пишуть провідні іноземні ЗМІ про війну в Україні

Росія залишає міста в руїнах, бо зазнає невдач: що пишуть провідні іноземні ЗМІ про війну в Україні

Іноземна преса почала писати про фіаско РФ у війні з Україною.

Росія напала на Україну в ніч проти 24 лютого і вже 23 дні продовжує збройну агресію, вбиваючи мирних людей і знищуючи інфраструктуру. Нині увага світу прикута до України, про яку говорять в куточках різних країн. Світові лідери засуджують президента країни-агресорки Володимира Путіна за кровопролиття і вимагають припинити війну.

Нині світова преса у своїх матеріалах чільне місце надає подіям в Україні. Провідні іноземні ЗМІ 18 березня з перших шпальт своїх сторінок розповідають про ракетний обстріл росіянами околиці Львова, наслідки атаки окупантів на театр у Маріуполі і цинічний напад на Харків. Також чимало матеріалів присвячені майбутній розмові лідерів Китаю і США, у якій Байден хоче застерегти колег від допомоги РФ у війні проти України.

ТСН.ua підготував свіжий огляд світової преси про війну в Україні.

The Washington Post

Так, The Washington Post присвятила темі війни головну сторінку онлайн-газети, де в режимі реального часу публікує найважливіші новини щодо нападу Росії на Україну. Зокрема, сьогоднішній матеріал має назву: " Росія б'є Україну бомбами ".

The Washington Post

Увагу привертає матеріал на головній сторінці із назвою " У другому місті України шалений дощ із бомб і ракет бере свої жертви: "Трун не залишилося". Журналісти розповідають про те, які бомби та ракети, зокрема й заборонені, РФ використовує проти людей у Харкові.

Пишуть і про те, як до 24 лютого інтелектуальна столиця України стала розбомбленим російськими окупантами містом, морг якого, за даними видання, переповнений тілами мирних мешканців, які стали жертвами загарбників.

Взагалі ж журналісти газети назвали Харків " ранньою метою просування Москви" і ось, що написали в матеріалі:

"Але зазнавши невдачі в спробах увійти в місто протягом останніх трьох тижнів, російські війська щодня накривали "дощем" артилерійського вогню і ракет, які вражають цивільні квартали. The Washington Post також стала свідком доказів використання касетних бомб у районі навколо головного ринку в центрі міста. Чиновники заявили, що щонайменше 250 мирних жителів загинули, але ще незліченна кількість лежить під завалами".

Також журналісти поспілкувалися з 43-річна українкою, яка вже одного разу втекла від війни, покинувши Донецьк 2015 року. Вона каже, що не очікувала, що доведеться знову тікати.

Нині вона переховується в підвалі багатоквартирного будинку, де спить зі своєю 11-річною донькою. Іноді жінка йде додому, щоб погодувати кота, але її донька занадто налякана, щоб бути в квартирі, тому дитина сиділа на матраці в кутку підвалу, малюючи мультфільми.

Далі йдуть матеріали з такими заголовками:

Ракети вдарили по місту поблизу польського кордону опір зупиняє наземне вторгнення

Улюблений одеський оперний театр грає головну роль у драмі воєнного часу

Російські ракети завдали удару поблизу аеропорту Львова, каже мер (Андрій Садовий. - Ред.)

McDonald's має заміну в Росії — з дивно знайомим логотипом

Австралія запроваджує санкції щодо олігарха Олега Дерипаски та інших

На тлі рятувальних заходів після вибуху театру в Маріуполі, міська влада описує "колосальні" руйнування

За словами Заходу, просування російських військ сповільнюється на тлі важких боїв

Також серед аналітичних матеріалів бачимо статтю про майбутній документ щодо гарантій безпеки для України: " Який може мати вигляд мирна угода між Росією та Україною ".

The New York Times

На сайті The New York Times також запустили лайв щодо війни в Україні. Зокрема, великими чорними літерами посередині шпальти видніється заголовок "Росія залишає міста в руїнах, оскільки зростає кількість жертв".

Першим матеріалом є ракетний обстріл по околиці Львова. Описуючи цинічну атаку окупантів, журналісти NYT зазначають: місто було надійним притулком протягом більшої частини війни.

The New York Times

Не оминуло видання й варварський напад Росії на театр у Маріуполі, нагадавши, що рятувальники дістали із під завалів деяких вцілілих, але кількість жертв точно невідома.

Серед інших останніх матеріалів видання: