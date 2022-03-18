Росія залишає міста в руїнах, бо зазнає невдач: що пишуть провідні іноземні ЗМІ про війну в Україні

Іноземна преса почала писати про фіаско РФ у війні з Україною.
Росія напала на Україну в ніч проти 24 лютого і вже 23 дні продовжує збройну агресію, вбиваючи мирних людей і знищуючи інфраструктуру. Нині увага світу прикута до України, про яку говорять в куточках різних країн. Світові лідери засуджують президента країни-агресорки Володимира Путіна за кровопролиття і вимагають припинити війну.
Нині світова преса у своїх матеріалах чільне місце надає подіям в Україні. Провідні іноземні ЗМІ 18 березня з перших шпальт своїх сторінок розповідають про ракетний обстріл росіянами околиці Львова, наслідки атаки окупантів на театр у Маріуполі і цинічний напад на Харків. Також чимало матеріалів присвячені майбутній розмові лідерів Китаю і США, у якій Байден хоче застерегти колег від допомоги РФ у війні проти України.
ТСН.ua підготував свіжий огляд світової преси про війну в Україні.
The Washington Post
Так, The Washington Post присвятила темі війни головну сторінку онлайн-газети, де в режимі реального часу публікує найважливіші новини щодо нападу Росії на Україну. Зокрема, сьогоднішній матеріал має назву: "Росія б'є Україну бомбами".
Увагу привертає матеріал на головній сторінці із назвою "У другому місті України шалений дощ із бомб і ракет бере свої жертви: "Трун не залишилося". Журналісти розповідають про те, які бомби та ракети, зокрема й заборонені, РФ використовує проти людей у Харкові.
Пишуть і про те, як до 24 лютого інтелектуальна столиця України стала розбомбленим російськими окупантами містом, морг якого, за даними видання, переповнений тілами мирних мешканців, які стали жертвами загарбників.
Взагалі ж журналісти газети назвали Харків "ранньою метою просування Москви" і ось, що написали в матеріалі:
"Але зазнавши невдачі в спробах увійти в місто протягом останніх трьох тижнів, російські війська щодня накривали "дощем" артилерійського вогню і ракет, які вражають цивільні квартали. The Washington Post також стала свідком доказів використання касетних бомб у районі навколо головного ринку в центрі міста. Чиновники заявили, що щонайменше 250 мирних жителів загинули, але ще незліченна кількість лежить під завалами".
Також журналісти поспілкувалися з 43-річна українкою, яка вже одного разу втекла від війни, покинувши Донецьк 2015 року. Вона каже, що не очікувала, що доведеться знову тікати.
Нині вона переховується в підвалі багатоквартирного будинку, де спить зі своєю 11-річною донькою. Іноді жінка йде додому, щоб погодувати кота, але її донька занадто налякана, щоб бути в квартирі, тому дитина сиділа на матраці в кутку підвалу, малюючи мультфільми.
Далі йдуть матеріали з такими заголовками:
- Ракети вдарили по місту поблизу польського кордону опір зупиняє наземне вторгнення
- Улюблений одеський оперний театр грає головну роль у драмі воєнного часу
- Російські ракети завдали удару поблизу аеропорту Львова, каже мер (Андрій Садовий. - Ред.)
- McDonald's має заміну в Росії — з дивно знайомим логотипом
- Австралія запроваджує санкції щодо олігарха Олега Дерипаски та інших
- На тлі рятувальних заходів після вибуху театру в Маріуполі, міська влада описує "колосальні" руйнування
- За словами Заходу, просування російських військ сповільнюється на тлі важких боїв
Також серед аналітичних матеріалів бачимо статтю про майбутній документ щодо гарантій безпеки для України: "Який може мати вигляд мирна угода між Росією та Україною".
The New York Times
На сайті The New York Times також запустили лайв щодо війни в Україні. Зокрема, великими чорними літерами посередині шпальти видніється заголовок "Росія залишає міста в руїнах, оскільки зростає кількість жертв".
Першим матеріалом є ракетний обстріл по околиці Львова. Описуючи цинічну атаку окупантів, журналісти NYT зазначають: місто було надійним притулком протягом більшої частини війни.
Не оминуло видання й варварський напад Росії на театр у Маріуполі, нагадавши, що рятувальники дістали із під завалів деяких вцілілих, але кількість жертв точно невідома.
Серед інших останніх матеріалів видання:
- Загинув американець, який перебував в Україні на лікуванні свого партнера
- Президент Байден буде розмовляти про війну в Україні з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у п'ятницю о 9 ранку за східним часом
- За словами держсекретаря, США покарають Китай, якщо він надасть військову допомогу Росії.
- Палата представників проголосувала за припинення торговельних відносин з Росією
The Wall Street Journal
Газета The Wall Street Journal 18 березня надала чільне місце подіям в Маріуполі, який протягом кількох тижнів був об’єктом невпинного обстрілу з боку російських військ, які прагнуть просуватися вздовж південного узбережжя України.
Основний сьогоднішній матеріал має назву "У Маріуполі наростає відчай, коли Росія намагається захопити ключове місто". У статті йдеться, зокрема, про те, що відбувається у місті після бомбардування театру. Згадується і виступ президента України Володимира Зеленського перед парламентом Німеччини 17 березня, який просив про більшу підтримку.
Також говориться і про напад Росії по інших місцях України, зокрема, на великий ринок у Харкові, який був охоплений полум’ям після удару окупантів.
"Російські війська все частіше вдаються до бомбардувань житлових районів та цивільної інфраструктури, намагаючись придушити опір українців. За три тижні конфлікту загинули понад 100 дітей, повідомила генпрокурорка України Ірина Венедіктова перед вибухом театру в Маріуполі", - йдеться в статті.
Наступним матеріалом є стаття про те, як Росія роками витрачала сотні мільярдів доларів на реструктуризацію своїх військових, але через три тижні після повномасштабного вторгнення в Україну, її збройні сили захлинулися. Також журналісти нагадали, як у Вознесенську українські війська відбили атаку на початку цього місяця, що стало одним із наймасштабніших шляхів, яких російські сили зазнали після вторгнення до України.
"Згідно з повідомленнями західного чиновника та українських військових, серед загиблих були четверо російських генералів — одна п’ята від кількості, за оцінками, в Україні — разом із іншими вищими командирами. Деякі західні чиновники сказали, що генерали були близько до лінії фронту, що свідчить про те, що нижчі чини в передових підрозділах, ймовірно, не в змозі приймати рішення або бояться просуватися вперед", — сказано в статті.
Натомість журналісти видання зазначають, що сам Путін, який і відправив своїх військових воювати проти України, високо оцінює військові зусилля армійців РФ. Додамо, що найімовірніше, глава Кремля не знає реальний стан речей в своїй армії.
Наприкінець журналісти відзначають, як героїчно українські захисники відбивають атаки ворога у небі і продовжують атакувати довгі колони російських танків і бронетехніки.
Крім того, у переліку останніх популярних матеріалів The Wall Street Journal стаття про те, що "Сі і Байден готуються до розмови, оскільки недовіра між США та Китаєм зростає".
USA Today
Загальнонаціональна щоденна газета у США присвячує темі війни в Україні дещо менше, аніж згадані вище видання, утім, в USA Today також запущено трансляцію, де в режимі реального часу оновлюють новини про останні події в Україні. Крім того, не оминула газета й теми звільнення мера Мелітополя із полону окупантів, виступу Зеленського в конгресі США кількома днями раніше і заяви Байдена, який назвав Путіна "воєнним злочинцем".
Також видання пише про президента України, зазначивши, що Зеленський перетворюється на героїчну фігуру.
The Independent
Газета The Independent на чільне місце 18 березня поставила матеріал про обстріл Львова, назвавши його "Російські ракети вдарили по Львову вранці, оскільки проти Москви ввели нові санкції".
Серед інших останніх матеріалів видання:
- Британська розвідка стверджує, що у російських військ закінчується їжа
- Виникають сумніви в тому, чи Москва почне штурм Києва
- Ofcom відкликає ліцензію підтримуваного Кремлем RT
- Мати російського воїна благає про його звільнення
- Поранений український підліток сказав усміхненому Зеленському, що він зірка TikTok
- Війна Путіна відправляє десятки тисяч росіян у вигнання
- 11-річний школяр, який тікав сам Україною, возз'єднався з мамою
Financial Times
Щоденна британська газета міжнародних фінансових кіл Financial Times сьогоднішнім головним матеріалом визначила бесіду президентів США і Китаю, написавши: "Байден попередить Сі про відплату США, якщо Китай активно підтримає Росію". Іншою важливою новиною також є обстріл Львова росіянами.
Також журналісти проаналізували, як помилки Росії та український опір змінили війну Путіна.
Серед інших новин:
- Пропагандистська війна вирує, оскільки росіяни стикаються з величезним тиском
- Сумки з тілами, палаючі будівлі та поранення для окупантів: як виживає Київ
- Від дефіциту макаронних виробів до приймання таблеток йоду — паніка покупок знову вдарила по Європі
The Guardian
Видання The Guardian також написало про ракетний обстріл Росії поблизу аеропорту у Львові, а також застереження лідера Китаю президентом США від підтримки Путіна
Крім того, є окремий матеріал із поясненням усього, що відбувається протягом 23 днів нападу РФ на Україну.
The Toronto Star
Видання The Toronto Star створило дві окремі рубрики щодо війни в Україні, одна з яких присвячена саме президенту Україну Володимиру Зеленському.
Останні новини видання такі:
- Розпочинається порятунок мирних жителів з розбомбленого театру
- Оттава запускає візову програму, щоб допомогти українцям приїхати до Канади
- Серед мирних жителів, загиблих під час нападу Росії на Україну, американець
- "Збережемо справедливість в історії": Володимир Зеленський закликає Конгрес більше допомогти
Нагадаємо, Росія 18 березня випустила по Львову шість крилатих ракет.
Тим часом, втрати окупантів від початку війни в Україні склали близько 14,2 тис. осіб особового складу.
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