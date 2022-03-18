Ракетный удар России по Львову: пострадал один человек

Ракетный удар России по Львову: пострадал один человек

Оккупанты выпустили шесть крылатых ракет.

В результате ракетного удара, который российская армия нанесла по Львову утром 18 марта, пострадал один человек.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По словам Козицкого, медики оценивают состояние потерпевшего как средней тяжести. Жертв на месте взрыва нет. В настоящее время спасатели продолжают тушение пожара.

Как сообщалось, утром 18 марта армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Львову. Оккупанты выпустили шесть ракет из акватории Черного моря.

Четыре ракеты попали во Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По словам мэра города Андрея Садового, в результате удара его здания уничтожены. К слову, активная работа завода была заранее остановлена.

Две ракеты перехватили вооруженные силы Украины. Их сбили на территории Львовской области.

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