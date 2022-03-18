Румыния заблокировала все счета российского "Аэрофлота"

Это первая санкция, введенная в Румынии против российской компании.

Национальное агентство налоговой администрации (ANAF) Румынии объявило о блокировании банковских счетов местного представительства российского "Аэрофлота".

Об этом пишет Росбалт.

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В приказе отмечается, что причины таких ограничений "связаны с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Кроме того, в правящую ветвь "Аэрофлота" входят Виталий Савельев, Михаил Полубояринов и Сергей Чемезов, которые находятся в списке санкций ЕС.

В результате ведомство заблокировало три счета представительства авиаперевозчика в банке Raiffeisen. Следует отметить, что это первая санкция, введенная в Румынии против российской компании.

Напомним, уже более полутора сотен компаний отказались работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, а также поставлять туда свою продукцию и сервисы. ТСН.ua публикует полный список.

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