Швеция заблокировала все российские суда и грузы

Швеция заблокировала все российские суда и грузы

В портах объявлена блокада всем российским судам и грузам.

Шведский профсоюз портовых работников сообщил, что в рамках протеста планирует блокировать все суда, следующие как в, так и из россии, сообщает Нamnarbetaren.

«Профсоюз докеров Швеции сегодня известил организацию работодателей Ports of Sweden о предстоящей забастовке против судов, направляющихся в Россию и Россию, а также российских грузов во всех шведских портах», — говорится в сообщении.

Блокада включает корабли, перевозящие российские товары и суда, зарегистрированные как российские.

Акция солидарности будет проведена для поддержки докеров и пострадавших работников в Украине во время продолжающегося российского вторжения.

Как сообщалось, Швеция направила Украине более 20 млн. долларов для поддержки Вооруженных сил.

Средства уже поступили на счета НБУ.

Швеция направила Украине 500 млн крон (более 20 млн долларов) для поддержки Вооруженных Сил Украины.

Об этом в своемТвиттере сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Только что средства поступили на счета НБУ. Благодарен Магдалене Андерссон и Правительству Швеции за финансовый взнос. Каждый шаг в поддержку ВСУ приближает победу Украины!" — написал Щмыгаль.