Удар БПЛА по дому в Тернополе: детали от ОВА

Россияне ночью 2 декабря дроном устроили по дому в Тернополе. Людей эвакуировали.

Об этом рассказал глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода в эфире телемарафона.

По словам главы ОВА:

94 человека эвакуированы;

раненые (1 тяжелое, 4 легкие) доставлены;

45-летний житель, к сожалению, погиб.

Сейчас определяют, пригоден ли дом к проживанию. Пока он отключен от электроснабжения. Технические службы работают.

"Конечно, мы делаем все, чтобы поскорее принять решение и жители могли зайти в свои квартиры", - сказал Негода.

Он добавляет, что дрон был "не пустышкой". С боезарядом, поэтому такие разрушения.

"Есть признаки того, что это была "Герань". Скорее всего, это было прямое попадание в жилой дом. Предварительные выводы именно такие", - подытожил чиновник.

Напомним, в Тернополе в результате атаки попадание БпЛА в жилой дом. Есть погибшие и раненые.

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