Удар БПЛА по дому в Тернополе: детали от ОВА

Нанесенный ущерб оценивается.
Россияне ночью 2 декабря дроном устроили по дому в Тернополе. Людей эвакуировали.
Об этом рассказал глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода в эфире телемарафона.
По словам главы ОВА:
- 94 человека эвакуированы;
- раненые (1 тяжелое, 4 легкие) доставлены;
- 45-летний житель, к сожалению, погиб.
Сейчас определяют, пригоден ли дом к проживанию. Пока он отключен от электроснабжения. Технические службы работают.
"Конечно, мы делаем все, чтобы поскорее принять решение и жители могли зайти в свои квартиры", - сказал Негода.
Он добавляет, что дрон был "не пустышкой". С боезарядом, поэтому такие разрушения.
"Есть признаки того, что это была "Герань". Скорее всего, это было прямое попадание в жилой дом. Предварительные выводы именно такие", - подытожил чиновник.
Напомним, в Тернополе в результате атаки попадание БпЛА в жилой дом. Есть погибшие и раненые.
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