Удар БпЛА по будинку у Тернополі: деталі від ОВА

Росіяни вночі 2 грудня дроном вгатили по будинку у Тернополі. Людей евакуювали.

Про це розповів голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода в ефірі телемарафону.

За словами голови ОВА:

94 людини евакуйовано;

поранені (1 важке, 4 легкі) доправлені;

45-річний житель, на жаль, загинув.

Наразі визначають, чи придатний будинок до проживання. Поки він відключений від електропостачання. Технічні служби працюють.

"Звісно, ми робимо усе, щоб якнайшвидше прийняти рішення і жителі могли зайти у свої квартири", - сказав Негода.

Він додає, що дрон був "не пустишкою". З боєзарядом, тому такі руйнування.

"Є ознаки того, що це була "Герань". Швидше за все, це було пряме влучання у житловий будинок. Попередні висновки саме такі", - підсумував посадовець.

Нагадаємо, у Тернополі внаслідок атаки є влучання БпЛА в житловий будинок. Є загиблі та поранені.

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