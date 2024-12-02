Удар БпЛА по будинку у Тернополі: деталі від ОВА

Завдані збитки оцінюються.
Росіяни вночі 2 грудня дроном вгатили по будинку у Тернополі. Людей евакуювали.
Про це розповів голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода в ефірі телемарафону.
За словами голови ОВА:
- 94 людини евакуйовано;
- поранені (1 важке, 4 легкі) доправлені;
- 45-річний житель, на жаль, загинув.
Наразі визначають, чи придатний будинок до проживання. Поки він відключений від електропостачання. Технічні служби працюють.
"Звісно, ми робимо усе, щоб якнайшвидше прийняти рішення і жителі могли зайти у свої квартири", - сказав Негода.
Він додає, що дрон був "не пустишкою". З боєзарядом, тому такі руйнування.
"Є ознаки того, що це була "Герань". Швидше за все, це було пряме влучання у житловий будинок. Попередні висновки саме такі", - підсумував посадовець.
Нагадаємо, у Тернополі внаслідок атаки є влучання БпЛА в житловий будинок. Є загиблі та поранені.
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