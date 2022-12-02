Украина получила первые ЗРК Hawk от Испании

Кроме того, в Испании будет тренироваться еще больше украинских бойцов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Испания передала Украине первые ЗРК Hawk.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Так, 2 декабря Резников встретился в Одессе со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес.

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"Мы почтили память героев, которые пали в боях за Украину и посетили наших воинов в госпитале. Испания поддерживает Украину: гуманитарная и помощь по безопасности будет продолжаться", – проинформировал украинский министр.

Он добавил, что в Испании будут тренироваться больше украинских бойцов. Кроме того, Испания уже предоставила Украине первые системы Hawk.

Фото: Прессслужба Минобороны Украины

Напомним, о том, что Испания передаст Украине четыре системы Hawk, стало известно после шестого заседания в формате "Рамштайн".

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес 29 ноября подтвердил передачу Украине дополнительных систем ПВО, а также генераторов.

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