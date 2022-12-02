Эксперт назвал пять факторов, устраняющих угрозу от России

Для спокойствия украинцев и всего мира нужно принять ключевое решение – о развале Российской Федерации.

Военный аналитик, полковник Петр Черник назвал пять главных факторов, которые нужно реализовать для того, чтобы ликвидировать цивилизационную угрозу от Российской Федерации.

Об этом он говорил в интервью ТСН.ua.

По его словам, Российская Федерация несет угрозу не только Украине, но и всему цивилизованному миру. Поэтому для ликвидации этой угрозы нужно принять глобальное решение, которое должно включать пять пунктов.

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"Во-первых, Россия распадается на 15-20 государств. Второе, у них полностью забирают ядерное оружие. В-третьих, мы вступаем в НАТО. Четвертое, то, что образуется на месте, условно говоря, Российской республики (это будет большая страна с территорией более 1,5 млн. квадратных километров – от Архангельска до Ставрополя и от Беларуси до Поволжья), отсекут от дармовых ресурсов Сибири, прежде всего нефти и газа, потому что именно это им туманит разум. И по меньшей мере два поколения, а это примерно 40 лет, они будут проходить такое явление как санация - очищение, которое прошли нацистская Германия и императорская Япония после Второй мировой войны. Тогда мы выдыхаем по-настоящему", — назвал необходимые факторы эксперт.

Петр Черник отметил, что реализовать все эти пункты сложно, поскольку в мире "существует решение о понижении геополитического статуса России, но нет решения о развале России".

Этому, по его мнению, препятствуют два момента. Во-первых, если Сибирь, содержащая 40 процентов запасов всего человечества, среди которых не только нефть и газ, но и столь важный ресурс как пресная вода, отойдет Китаю, то это государство может стать на путь колоссальной военной эскалации. Второй момент состоит в том, что Российская Федерация остается ядерным государством и в случае его распада существует угроза расползания ядерного оружия.

Петр Черник утверждает, что пока будет существовать Российская Федерация, Украина будет находиться в зоне угрозы. Поэтому у нашего государства в такой ситуации нет другого выхода, как "развеять вредоносные пацифистские идеи", брать пример с Израиля и строить "украинский ЦАХАЛ (армию обороны – ТСН.ua )".

"Израиль живет в условиях огневого противоборства с окружающим миром, воюют чуть ли не каждый день, но построили преуспевающее государство", — заметил эксперт.

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