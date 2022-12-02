Україна отримала перші ЗРК Hawk від Іспанії

Окрім того, в Іспанії тренуватимуть ще більше українських бійців.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Іспанія передала Україні перші ЗРК Hawk.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Так, 2 грудня Резніков зустрівся в Одесі зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес.

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"Ми вшанували пам'ять героїв, які полягли в боях за Україну та відвідали наших воїнів у госпіталі. Іспанія підтримує Україну: гуманітарна та безпекова допомога продовжуватиметься", – поінформував український міністр.

Він додав, що в Іспанії тренуватимуть більше українських бійців. Окрім того, Іспанія вже надала Україні перші системи Hawk.

Фото: Пресслужба Міноборони України

Нагадаємо, про те, що Іспанія передасть Україні чотири системи Hawk, стало відомо після шостого засідання у форматі "Рамштайн".

Голова МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес 29 листопада підтвердив передавання Україні додаткових систем ППО, а також генераторів.

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