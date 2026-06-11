Отец выстрелил в дочь / © pixabay.com

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В Кировоградской области правоохранители раскрыли убийство 28-летней женщины, которую с февраля этого года разыскивали как без вести пропавшую.

О случившемся сообщили в Кировоградской областной прокуратуре.

С заявлением об исчезновении подруги в полицию обратилась ее кума.

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«Все члены семьи проживали вместе в одном доме на территории Светловодской громады. Когда близкая подруга в течение месяца не выходила на связь, женщина решила сходить к ней домой. Но застала только 3-летнего ребенка, который сам игрался в доме, а дедушка и бабушка занимались во дворе хозяйством. На вопрос, где их дочь родители неуверенно отвечали, что было очень подозрительно, поэтому она вызвала полицию», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, во время совместного употребления алкоголя, в ночь на 31 декабря 2025 года между отцом и дочерью вспыхнула ссора. Во время конфликта 50-летний мужчина смертельно ранил дочь выстрелом из охотничьего ружья. А жене, услышавшей выстрел, пригрозил смертельной расправой, если она кому-нибудь расскажет об этом.

После этого, чтобы скрыть содеянное, он зарыл тело погибшей в сарае на территории домовладения. В ходе обыска правоохранители обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Также было обнаружено вероятное орудие преступления — не зарегистрированное охотничье ружье, которое мужчина спрятал.

Он задержан и сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

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Ребенка изъяли из семьи, сейчас он находится в безопасных условиях в детском доме.

Напомним, в Киевской области полицейские задержали военнослужащего, который в состоянии алкогольного опьянения из-за ревности устроил стрельбу из автомата во время службы, в результате чего погибли женщина и военный, а еще один боец получил ранения.

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