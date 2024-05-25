Захватчики перекрыли движение по мосту через Керченский пролив.

В оккупированном Крыму раздались взрывы, захватчики объявили ракетную опасность.

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Об этом говорится в сообщении телеграмм-канала "Крымский ветер".

В сообщении указывается, что в Красноперекопском районе было слышно два взрыва, а в Джанкое гудит сирена воздушной тревоги.

"Как сообщает наш корреспондент, росПВО стреляло в районе села Добрушино, 8 выходов было", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алуште был поражен узел связи кафиров.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт сказал, что нужно для выведения из строя моста через Керченский пролив.

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