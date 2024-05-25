В окупованому Криму пролунали вибухи

Загарбники перекрили рух по мосту через Керченську протоку.
У окупованому Криму пролунали вибухи, загарбники оголосили ракетну небезпеку.
Про це йдеться у повідомленні телеграм-каналу "Кримський вітер".
У повідомленні вказується, що у Красноперекопському районі було чути два вибухи, а в Джанкої гуде сирена повітряної тривоги.
"Як повідомляє наш дописувач, росППО стріляло в районі села Добрушине, 8 виходів було", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Алушті було уражено вузол зв'язку окупантів.
Крім того, ми раніше інформували, що експерт сказав, що потрібно для виведення з ладу мосту через Керченську протоку.
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