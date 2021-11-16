В Полтавской области сын до смерти избил отца

В Полтавской области сын до смерти избил отца

Врачи пытались спасти пенсионера, но безуспешно.

В Полтавской области сын жестоко избил своего 83-летнего отца. От полученных трав потерпевший скончался в воскресенье, 14 ноября, в нейрохирургическом отделении больницы.

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О смерти пациента в полицию сообщили медики, поэтому правоохранители взялись за расследование дела.

"Получив сообщения от медиков, на место происшествия немедленно прибыли полицейские. Полицейским быстро удалось установить обстоятельства преступления и подозреваемого в его совершении. Им оказался 53-летний сын потерпевшего, житель Кременчуга", — рассказал в.и.о начальника Кременчугского районного отдела полиции Андрей Власенко.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. В случае доказательства вины судом, подозреваемому грозит лишение свободы сроком от семи до десяти лет.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

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