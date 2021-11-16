Биткоин резко подешевел после обновления: чем это обусловлено

Минимальный курс биткоина сегодня составил 59 185 долларов (-10,24%).
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин существенно подешевела на торгах во вторник, 16 ноября.
Об этом сообщает биржа CoinDesk.
Так, минимальный курс биткоина сегодня составлял 59 185 долларов (-10,24%), однако потом он начал расти. По состоянию на 14:50 он составил 60 088 долларов (-8,58%).
В то же время, аналитики рынка заявляют, что никаких новостей, стимулирующих снижение, нет – похоже, что это обусловлено получением прибыли после резкого роста.
Напомним:
- Во второй половине дня 20 октября впервые в истории стоимость биткоина пересекла психологически важную отметку в 65 тысяч долларов. За сутки биткоин подорожал на 5%.
- По данным аналитиков, биткоин уже в декабре может упасть до $ 30 тысяч. Спад может произойти при условии, если стоимость криптовалюты будет двигаться согласно временной модели. Но при реализации модели Stock-to-Flow, курс биткоина в конце текущего года превысит $ 100 000.
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