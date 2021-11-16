Біткоїн різко здешевшав після оновлення: чим це зумовлено

Біткоїн різко здешевшав після оновлення: чим це зумовлено

Мінімальний курс біткоїна сьогодні становив 59 185 доларів (-10,24%).

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн суттєво здешевшала на торгах у вівторок, 16 листопада.

Про це повідомляє біржа CoinDesk.

Так, мінімальний курс біткоїна сьогодні становив 59 185 доларів (-10,24%), проте потім він почав зростати. Станом на 14:50 він становив 60 088 доларів (-8,58%).

Водночас аналітики ринку заявляють, що жодних новин, що стимулюють зниження, немає – схоже, що це зумовлено одержанням прибутку після різкого зростання.

Нагадаємо:

У другій половині дня 20 жовтня вперше в історії вартість біткоїна перетнула психологічно важливу позначку у 65 тисяч доларів. За добу біткоїн здорожчав на 5%.

За добу біткоїн здорожчав на 5%. За даними аналітиків, біткоїн вже у грудні може впасти до $30 тисяч. Спад може статися за умови, якщо вартість криптовалюти буде рухатися згідно з часовою моделлю. Але за реалізації моделі Stock-to-Flow, курс біткоїна в кінці поточного року перевищить $100 тисяч.

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