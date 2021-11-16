У Полтавській області син до смерті побив батька

У Полтавській області син до смерті побив батька

Лікарі намагались врятувати пенсіонера, та безуспішно.

На Полтавщині син жорстоко побив свого 83-річного батька. Від отриманих травп потерпілий помер у неділю, 14-го листопада, в нейрохірургічному відділенні лікарні.

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Про смерть пацієнта поліцію повідомили медики, тож правоохоронці взялись за розслідування справи.

"Отримавши повідомлення від медиків, на місце події негайно прибули поліцейські. Поліцейським швидко вдалося встановити обставини злочину та особу, яка підозрюється у його вчиненні. Ним виявився 53-річний син потерпілого, житель Кременчука", - розповів тимчасовий виконуючий обов’язків начальника Кременчуцького райуправління Андрій Власенко.

Зловмиснику повідомили про підозру. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини судом підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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