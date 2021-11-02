За рулем стало плохо: в Виннице водитель врезался в дом

За рулем стало плохо: в Виннице водитель врезался в дом

Обошлось без пострадавших.

В Виннице, по улице Брацлавской, водитель грузовика не справился с управлением и въехал в ограждение, парковку автомобилей и дом.

Об этом Суспільне рассказала спикер патрульной полиции Татьяна Плахотнюк.

"Водитель переезжал перекресток и ему стало плохо. Он потерял сознание, из-за этого автомобиль стал неуправляемым и таким образом въехал в ограждение, парковку автомобилей и в дом", — уточнила Татьяна Плахотнюк.

Никто не пострадал.

Стена дома повреждена. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Напомним, в Ивано-Франковской области ночью в селе Заднестрянское автомобиль Mazda 6 въехал в жилой дом. Пассажир скончался в больнице, а водитель выжила, несмотря на серьезные травмы.

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