В Ивано-Франковской области водитель влетела в дом и отправила на тот свет жениха (фото)

В Ивано-Франковской области водитель влетела в дом и отправила на тот свет жениха (фото)

29-летняя водитель получила травмы, но выжила.

В Ивано-Франковской области ночью в селе Заднестрянское автомобиль Mazda 6 въехал в жилой дом – один человек погиб.

Об этом сообщили на странице полиции в Facebook.

Полицейские выяснили, что машиной управляла 29-летняя жительница Бурштынского общества.

"Водитель не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, выехала на обочину дороги, а затем заехала в ограждение и врезалась в жилой дом", — говорится в сообщении.

Facebook/Патрульная полиция Ивано-Франковска

Как передает корреспондент ТСН.ua, жильцы дома не пострадали – уже спали в комнатах на противоположной стороне дома.

Говорят, проснулись от громкого звука, словно что-то взорвалось. Выскочили во двор. И увидели в стене своего дома машину. Она взлетела с трассы.

"Пролетела полем, снесла забор с бетонными столбиками, повредила гараж", — жалуется Богдан Кулик, житель дома.

Водитель сама вышла из автомобиля, рассказывают жители дома. А пассажира, как оказалось впоследствии, был ее жених — из салона вырезали спасатели. Его доставили в больницу, но от полученных травм он скончался в приемном покое больницы.

29-летняя водитель также получила травмы, но выжила. Ее прооперировали. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии, сообщили медики.

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