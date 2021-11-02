В Івано-Франківській області водійка влетіла у будинок і відправила на той світ нареченого (фото)

В Івано-Франківській області водійка влетіла у будинок і відправила на той світ нареченого (фото)

29-річна водійка зазнала травм, але вижила.

В Івано-Франківській області вночі у селі Задністрянське автомобіль Mazda 6 в'їхав у житловий будинок - одна людина загинула.

Про це повідомили на сторінці поліції у Facebook.

Поліцейські з'ясували, що автівкою керувала 29-річна жителька Бурштинської громади.

"Водійка не обрала безпечної швидкості руху, не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя дороги, а відтак заїхала в огорожу і врізалася у житловий будинок", — йдеться у повідомленні.

Facebook/Патрульна поліція Івано-Франківська

Як передає кореспондент ТСН.ua, мешканці будинку не постраждали - вже спали у кімнатах на протилежному боці будинку.

Кажуть, прокинулися від гучного звуку, наче щось вибухнуло. Вискочили надвір. І побачили у стіні своєї хати машину. Вона злетіла з траси.

“Пролетіла полем, знесла паркан з бетонними стовпчиками, пошкодила гараж”, - скаржиться Богдан Кулик, мешканець будинку.

Водійка сама вийшла з автомобіля, розповідають жителі будинку. А пасажира, як виявилось згодом, то був її наречений - із салону вирізали рятувальники. Його доправили до лікарні, але від отриманих травм він помер у приймальному покої лікарні.

29-річна водійка також зазнала травм, але вижила. Її прооперували. Наразі вона у тяжкому стані, повідомили медики.

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