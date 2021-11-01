Приїхали заспокоїти: під Дніпром чоловік розбив автомобіль поліцейських

Правоохоронців на місце події викликала колишня дружина чоловіка.

У Кам'янському Дніпропетровській області нетверезий 38-річний чоловік розтрощив автомобіль поліцейських.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

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Як з'ясувалося, пригода сталася біля однієї з багатоповерхівок у лівобережній частині міста. Там чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, прийшов до колишньої дружини. Громадянин неадекватно поводився, тому жінка викликала на місце правоохоронців.

"Почувши це, чоловік втік та заховався поруч з будинком. Дочекавшись, коли поліцейські зайшли до під’їзду, зловмисник підійшов до автомобіля та розтрощив транспортний засіб. Після чого з місця події втік", — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

За фактом того, що сталося, копи відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (“Хуліганство”) КК України. Чоловіку загрожує обмеження волі терміном до п'яти років.

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