У Дніпрі нетвереза мати падала і перевертала візок із немовлям

У Дніпрі нетвереза мати падала і перевертала візок із немовлям

Очевидці викликали поліцію.

У Дніпрі перехожі помітили нетверезу матір з дитиною. Жінка не трималася на ногах, падала і перевертала візок з малюком.

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Про це повідомляє "Репортер".

Інцидент стався у Дніпрі на вулиці Енергетична вчора, 28 жовтня, близько 21 години. До поліціїї зателефонував охоронець гаражного кооперативу і повідомив, що на вулиці перебуває нетвереза жінка з дитиною. На його очах вона кілька разів падала і перевертала дитячий візок з малюком усередині.

У результаті, за словами заявника, дитина все ж таки випала на землю.

Правоохоронці відреагували на виклик. Жінка перебувала у стані сильного алкогольного сп'яніння і без верхнього одягу. На дитині видимих ​​ушкоджень не виявили. Пояснити що-небудь жінка не змогла.

Медики, які прибули на місце інциденту, забрали немовля в лікарню. А п'яну жінку відправили на огляд до лікаря з підозрою на перелом ноги.

Нагадаємо, що в Черкасах нетвереза жінка розпивала спиртні напої на дитячому майданчику і лупцювала свою 3-річну доньку. Знущання з дитини помітили небайдужі містяни і викликали поліцію.

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