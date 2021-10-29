Hubble зробив ефектне фото зірки, яка вмирає

Зірка майже в 5 разів більша за Сонце.

Зірку, розмір якої спочатку був у 3-5 разів більшим за Сонце, зняли за допомогою телескопа Hubble.

Про це повідомляє NASA.

Зірка CW Leonis перебуває в 400 світлових років від Землі, а вік оболонки зірки становить не менше 69 тисяч років.

За цим космічним об'єктом вчені спостерігають останні два десятиліття. За 15 років яскравість променів світла, що походять від CW Leonis, суттєво знизилася.

Нагадаємо:

Телескоп Hubble зробив яскраві знімки Юпітера. Три нових зображення Юпітера показують гіганта в трьох різних типах світла - інфрачервоному, видимому і ультрафіолетовому.

Також науковці опублікували фото спіральної галактики NGC 4535, розташованої в сузір'ї Діви, приблизно в 50 мільйонах світлових років від Землі.

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