В Днепре нетрезвая мать падала и переворачивала коляску с младенцем

В Днепре нетрезвая мать падала и переворачивала коляску с младенцем

Очевидцы вызвали полицию.

В Днепре заметили нетрезвую мать с ребенком. Женщина не держалась на ногах, падала и переворачивала тележку с малышом.

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Об этом сообщает "Репортер".

Инцидент произошел в Днепре по улице Энергетическая вчера, 28 октября, около 21:00. В полицию позвонил охранник гаражного кооператива и сообщил, что на улице находится нетрезвая женщина с ребенком. На его глазах она несколько раз падала и переворачивала детскую коляску с малышом внутри.

В результате, по словам заявителя, ребенок все же выпал на землю.

Правоохранители отреагировали на вызов. Женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения и без верхней одежды. На ребенке видимых повреждений не обнаружили. Объяснить что-нибудь днепрянка не смогла.

Прибывшие на место инцидента медики забрали младенца в больницу. А пьяную женщину отправили на осмотр врачу с подозрением на перелом ноги.

Напомним, что в Черкассах нетрезвая женщина распивала спиртные напитки на детской площадке и избивала свою 3-летнюю дочь. Издевательства над ребенком заметили неравнодушные горожане и вызвали полицию.

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