"Bug Mac": на бургері з McDonald's серед кунжуту знайшли запеченого жука

Автор знахідки зв'язався з McDonald's електронною поштою, але відповіді поки не отримав.

Користувач платформи Reddit став популярним після того, як поділився зображенням, за його словами, гамбургера з McDonald's із запеченим жуком на булочці. Миттєво публікація розлетілась інтернетом. Понад 43 тис. користувачів зібралися в коментарях, щоб обговорити неприємний випадок.

Про це пише Newsweek.

"Я відкрив коробку, в якій був бургер, побачив чорну пляму, придивився ближче і зрозумів, що щось не так", — розповідає автор u/stf29, також відомий як Сет.

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На знімку крупним планом показана верхівка булочки, покладена поверх двох котлет і плавленого сиру. Булочка всипана білим насіння кунжуту, а серед нього — маленький жук з вусами і ніжками.

Після усвідомлення стало справді огидно, пояснив Сет. Однак, разом зі своєю мамою, яка була тоді поруч, вони в кінкі кінців просто посміялись. За словами Сета, він зв'язався з McDonald's електронною поштою, але відповіді поки не отримав.

У коментарях користувачі посміялись і зауважили, що таке фото може стати вірусним мемом "Bug Mac", натякаючи на найпопулярніший бургер "Big Mac".

Багато коментаторів поділилися історіями, які навіть перевершують оригінальний пост. "Мій тато якось отримав смаженого у фритюрі павука разом з картоплею фрі", — зазначив користувач u/Felsig27.

"Колись я знайшов половину таргана всередині булочки бургера", — написав u/kirstet. "Чому половину? Ну, іншу я вже з’їв, дивуючись, чому це воно так приємно хрустить".

Насправді ж у мережі часто з’являються схожі знімки. Користувачі по всьому світові таким чином намагаються привернути увагу великих компаній до низької якості, проблем з обслуговуванням або інших питань. Співробітники також долучаються до цієї тенденції, регулярно використовуючи соціальні мережі, аби викрити сумнівні практики своїх роботодавців або розповісти власні проблеми з компаніями.

Нагадаємо, у жовтні в Києві зробили найбільшу у світі шаурму. Розмір гіганта — 129 метрів і 4 сантиметри. Готували фастфуд одразу 120 кухарів. Загальна вага страви перевищила 200 кілограмів. Після того, як рекорд було зафіксовано, шаурмою нагодували усіх присутніх.

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