"Bug Mac": на бургере из McDonald's среди кунжута нашли запеченного жука

Автор сообщения в интернете над ситуацией просто посмеялся.

Пользователь платформы Reddit стал популярным после того, как поделился изображением, по его словам, гамбургера из McDonald's с запеченным жуком на булочке. Мгновенно публикация разлетелась по интернету. Более 43 тысяч пользователей собрались в комментариях, чтобы обсудить неприятный случай.

Об этом пишет Newsweek.

"Я открыл коробку, в которой был бургер, увидел черное пятно, присмотрелся поближе и понял, что что-то не так", — рассказывает автор u/stf29, также известный как Сэт.

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На снимке крупным планом показана верхушка булочки, уложенная поверх двух котлет и плавленого сыра. Булочка усыпана белым семенами кунжута, а среди них – маленький жук с усами и ножками.

"После осознания стало действительно отвратительно", — объяснил Сет. Однако вместе со своей мамой, которая была тогда рядом, они в конце концов просто посмеялись. По словам Сета, он связался с McDonald's по электронной почте, но ответа пока не получил.

В комментариях пользователи посмеялись и заметили, что такое фото может стать вирусным мемом "Bug Mac", намекая на самый популярный бургер "Big Mac".

Многие комментаторы поделились историями, даже превосходящими оригинальный пост. "Мой папа как-то получил жареного во фритюре паука вместе с картофелем фри", — отметил пользователь u/Felsig27.

"Когда-то я нашел половину таракана внутри булочки бургера", — написал u/kirstet. "Почему половину? Ну, другую я уже съел, удивляясь, почему это оно так приятно хрустит".

В действительности же в сети часто появляются похожие снимки. Пользователи по всему миру таким образом пытаются привлечь внимание крупных компаний к низкому качеству, проблемам с обслуживанием или другим вопросам. Сотрудники также вовлекаются в эту тенденцию, регулярно используя социальные сети, чтобы разоблачить сомнительные практики своих работодателей или рассказать собственные проблемы с компаниями.

Напомним, в октябре в Киеве совершили самую большую в мире шаурму. Размер гиганта – 129 метров и 4 сантиметра. Готовили фастфуд сразу 120 поваров. Общий вес блюда превысил 200 килограммов. После того, как рекорд был зафиксирован, шаурмой накормили всех собравшихся.

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