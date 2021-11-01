Брэд Питт заявил, что Анджелина Джоли использует их детей

Актер против того, чтобы жена появлялась на публике с детьми.

Голливудский актер Брэд Питт обвинил свою экс-жену, артистку Анджелину Джоли в лицемерии.

Звезда говорит, что его экс-любимая использует их детей. Джоли часто появляется на публике с детьми. Питт считает, что таким образом, она создает образ "идеальной матери".

Анджелина Джоли с детьми / Associated Press

"Энджи использует детей. Она стала постоянно выставлять детей напоказ. Брэд никогда публично не говорит о детях и не выносит их на всеобщее обозрение", — рассказал источник из окружения Питта в разговоре с The Post.

Заметим, бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта продолжается с 2016 года. Звезды развелись в 2019 году, впрочем, до сих пор не решили вопрос по поводу опеки над шестью детьми (уже пятью, поскольку страшному Мэддоксу исполнилось 18) и распределению имущества.

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