Електрокар Tesla Model S встановив незвичайний рекорд: що саме йому підкорилося

Електрокар Tesla Model S встановив незвичайний рекорд: що саме йому підкорилося

Він перевершив досягнення Porsche Taycan 4S.

Електромобіль Tesla Model S встановив черговий рекорд.

Про це повідомляє Road and Track.

Так, цей автомобіль побив досягнення Porsche Taycan 4S у неофіційних трансконтинентальних змагань у США, відомих як гонка Cannonball Run ("Гарматне ядро"), серед електромобілів. Стало відомо, що Tesla Model S змогла завершити гонку за 42 години 17 хвилин, що практично на дві з невеликої години швидше за час, який показав Porsche.

Зазначається, що під час заїзду авто має перетнути всю Північну Америку. Починається гонка у Нью-Йорку, а закінчити свій шлях електрокар має у Лос-Анджелесі. "Гарматне ядро" ​​відомо з 1970-х і існує виключно єдине правило: машина повинна самостійно пройти дистанцію. Дозволено модернізувати машину, змінювати маршрути, а також коригувати склад екіпажу.

Для заїзду було обрано Model S 2021 модельного року у далекобійній специфікації Long Range. Машина ніяк не допрацьовувалась, а єдиною модернізацією стали 19-дюймові колісні диски з покращеними аеродинамічними показниками замість 21-дюймових.

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Заїзд здійснено за тактикою "низького заряду". Найчастіше автомобіль прибував на зарядні станції з 10% залишком заряду, після чого його заряджали майже на 50% і продовжували шлях. У середньому на зарядку доводилося витрачати близько 18 хвилин, а зупинятися доводилося 24 рази. Так, під час подорожі електромобіль простояв на місці 7,2 години.

Додамо, що Tesla Model S оснащена 670 потужним електромотором. Разом з ним працює восьмиступінчаста автоматична коробка передач та повний привід. Дорога комплектація цієї моделі оснащується 1200 потужним електродвигуном.

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