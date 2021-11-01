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В Івано-Франківській області спалахнуло сміттєзвалище: фото

В Івано-Франківській області спалахнуло сміттєзвалище: фото

Facebook/Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Причини займання встановлюються. 

У м. Тлумач Івано-Франківської області 1 листопада загорілось сміттєзвалище

Про це повідомили у ДСНС в Івано-Франківській області. 

Займання сталось на території полігону ТПВ МКГ "Тлумацьке". На місце події оперативно прибули рятувальники, які ліквідовують пожежу. Також через пожежу відбулось виїзне засідання комісії ТЕБ та НС.

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Займання гасять вісім рятувальників та дві одиниці пожежної техніки. 

"О 10:56 додатково до місця гасіння пожежі направлено базу газодимозахисної служби АРЗ СП ГУ ДСНС в області", - йдеться у повідомленні. 

Триває ліквідація пожежі. Причини займання встановлюються. 

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Нагадаємо, чим небезпечні сміттєзвалища і яка ситуація в Україні.

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