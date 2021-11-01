В Івано-Франківській області спалахнуло сміттєзвалище: фото

Причини займання встановлюються.

У м. Тлумач Івано-Франківської області 1 листопада загорілось сміттєзвалище.

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Про це повідомили у ДСНС в Івано-Франківській області.

Займання сталось на території полігону ТПВ МКГ "Тлумацьке". На місце події оперативно прибули рятувальники, які ліквідовують пожежу. Також через пожежу відбулось виїзне засідання комісії ТЕБ та НС.

Займання гасять вісім рятувальників та дві одиниці пожежної техніки.

"О 10:56 додатково до місця гасіння пожежі направлено базу газодимозахисної служби АРЗ СП ГУ ДСНС в області", - йдеться у повідомленні.

Триває ліквідація пожежі. Причини займання встановлюються.

Нагадаємо, чим небезпечні сміттєзвалища і яка ситуація в Україні.

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