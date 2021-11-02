Смертельна ДТП у Херсонській області: водій влетів у бетонну опору, пасажирка померла миттєво

Смертельна ДТП у Херсонській області: водій влетів у бетонну опору, пасажирка померла миттєво

Чоловік не впорався з кермуванням.

У Новотроїцькому сталася ДТП. Загинула 62-річна жителька з Генічеського району.

Про це повідомляється на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

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Аварія сталася на відрізку автодороги "Херсон – Генічеськ". Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля “ГАЗ-5312” загинула на місці.

Слідчі встановили, що водій авто, в якому їхала жінка, не впорався з кермуванням та з’їхав на узбіччя, де були розташовані бетонні опори каналу. Автомобіль перекинувся на праву частину кузова.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі дії тривають.

www.facebook.com/Патрульна поліція Херсонської області

Раніше стало відомо, що на автодорозі Н-23 "Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя" поблизу с. Новошевченкове сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів. Загинуло троє дітей.

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