Смертельна ДТП у Херсонській області: водій влетів у бетонну опору, пасажирка померла миттєво

Чоловік не впорався з кермуванням.
У Новотроїцькому сталася ДТП. Загинула 62-річна жителька з Генічеського району.
Про це повідомляється на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.
Аварія сталася на відрізку автодороги "Херсон – Генічеськ". Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля “ГАЗ-5312” загинула на місці.
Слідчі встановили, що водій авто, в якому їхала жінка, не впорався з кермуванням та з’їхав на узбіччя, де були розташовані бетонні опори каналу. Автомобіль перекинувся на праву частину кузова.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі дії тривають.
Раніше стало відомо, що на автодорозі Н-23 "Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя" поблизу с. Новошевченкове сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів. Загинуло троє дітей.