"Друзі заснули": подробиці потрійної ДТП з сімома постраждалими у Рівному

За кермом машини, яка спровокувала аварію, був 25-річний житель Ковеля.

У Рівному розслідують потрійну ДТП. Там машина вилетіла на зустрічну, на швидкості протаранила інший легковик так, що той від удару перекинувся, потому влетіла ще в одне авто, а зупинили її лише світлофор та металевий паркан.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 2 листопада.

Як усе відбувалось зафіксувала камера спостереження. Винуватець саме в’їжджав у місто з траси і заїхав на зустрічку, де рухалися дві машини. У результаті постраждало семеро людей. Серед них троє дітей. Щоправда, після огляду медики їх відпустили. А от 26-річного пасажира з автівки, яка перекинулась, ушпиталили з підозрою на черепно-мозкову травму та вивихом плечевого суглобу.

За кермом машини, яка спровокувала ДТП, був 25-річний житель Ковеля. Каже, з двома товаришами повертався із Житомира додому. Друзі, мовляв, заснули, а в якийсь момент і він сам заплющив очі. Тоді і втратив контроль над автомобілем.



"Я не вживаю, от на секундочку заснув, і таке все трапилось. Втомилися, це втома. Треба було ставати відпочивати, моя вина. Єдине, що я дякую Богу, що всі живі", - розповідає винуватець ДТП Євген Сукач.

Унаслідок ДТП у Рівному постраждали семеро людей | Новини України

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