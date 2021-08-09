Под Харьковом патрульный взмахом жезла устроил ДТП (видео)

Коп останавливал авто-нарушителя, когда в него влетело другое.
В Песочине Харьковской области произошло "курьезное" ДТП. Патрульный останавливал авто, которое проезжало мимо, а случайно устроил ДТП.
Видео инцидента выложили в телеграмм-канале труху.
На кадрах видно, как полицейский взмахом жезла дает команду водителю остановиться. Он съезжает на обочину и влетает в другое авто.
В комментариях началась дискуссия — некоторые считают, что в ДТП виноват коп, потому остановил авто во втором ряду, другие — что он останавливал авто первого ряда, потому ДТП не провоцировал.
Напомним, что в Киеве водитель на Volkswagen залетел в цветочный киоск.