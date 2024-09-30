Новости ТСН 19:30 25 сентября. Гибель легендарного военного, рекордный сентябрь и капризы погоды

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 понедельника, 25 сентября 2024 года, в обзоре ТСН: - В Сумах траур по погибшим. От вражеского удара по больнице погибли десять человек. - Массированная атака по Запорожью: по городу россияне запустили 13 управляемых авиабомб, 16 человек ранены. - Погиб легендарный украинский военный Павел Чайка. Капитан ВСУ попал в смертельное ДТП на Волыни. - Украинским воинам удалось притормозить вражеское наступление в направлении Катериновки, к юго-востоку от Курахово. - Суд обязал ГБР открыть производство по заявлению Кротевича в отношении экс-командующего Объединенными силами ВСУ. - Печальный рекорд: сентябрь 2024-го года стал первым месяцем, когда россия ежедневно атаковала украинцев дронами. - Обострение на Ближнем Востоке набирает обороты. - Министр иностранных дел Украины встретился в Будапеште с венгерским коллегой. - Австрийский выбор: лидирует австрийская Партия свободы, опирающаяся на нацистскую идеологию - Слово директора против слова подопечных. Скандал в учебно-реабилитационном центре Львова. - Дело Коломойского. Обжаловали постановление о восстановлении сроков следствия. Чем все закончилось? - Необычная реабилитация: в Нидерландах раненых украинских военных учат скалолазанию. - Признание в любви в ДЕЙСТВИИ: За 3 недели украинцы сделали в приложении более миллиона предложений. - Прихоти погоды: часть Ивано-Франковской области и Закарпатья замело первым снегом. Какую погоду стоит ждать в дальнейшем?