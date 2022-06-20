Борис Джонсон переніс операцію

Британському прем'єр-міністру Борису Джонсону провели операцію, пов’язану з навколоносовими пазухами, під час якої прем'єр перебував під загальним наркозом.
За словами речника голови британського уряду, наразі Борис Джонсон відновлюється після запланованої операції.
Про це повідомляє Sky News.
"Близько 6 години у понеділок Джонсон прибув до медзакладу у Лондоні для рутинної процедури, пов’язаної з навколоносовими пазухами. Операція була запланованою. Вже після 10 години він повернувся до своєї резиденції", - зазначили на Даунінг-стріт.
Додають, до вівторка, 22 червня, тимчасово обов'язки очільника уряду Британії виконуватиме віцепрем'єр-міністр Домінік Рааб, який також заміняв Джонсона, коли його помістили в реанімацію через коронавірус.
Як пише видання, що проблема з навколоносовими пазухами Джонсона не пов’язана з тим, що він перехворів на коронавірус у 2020 році.
Нагадаємо, 17 червня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон перебував з робочим візитом у Києві. Візит був неанонсований. Це уже друга робоча поїздка британського політика до України від початку широкомасштабної війни.
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