До Конгресу США вибрали ще одного померлого кандидата

Під час проміжних виборів у США двоє політиків-демократів були переобрані конгресменами, хоча вони померли у жовтні.

У штаті Теннессі демократка Барбара Купер, яка померла 25 жовтня у віці 93 років, перемогла на виборах.

Про це повідомили на місцевому сайті Local Memphis.

У виборчій комісії округу заявила, що ім’я померлої залишилося в бюлетені для голосування після її несподіваної смерті 25 жовтня 2022 року, “відповідно до закону штату”.

Тепер будуть проведені позачергові вибори, щоб заповнити її місце. Коли це станеться, визначить губернатор, який видасть нове розпорядження про вибори.

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Конгресменка Купер працювала в окрузі протягом 26 років після того, як її вперше обрали в 1996 році. Вона працювала в кількох державних комітетах, включаючи Комітет з питань охорони здоров’я та безпеки та Комітет з питань сільського господарства та природних ресурсів.

Ще в квітні її вшановували як найстарішого законодавця штату. Барбарі Купер було 93 роки.

Як повідомлялося раніше, у Пенсільванії колишній конгресмен від цього штату демократ Ентоні Делюка, який помер 9 жовтня у віці 85 років після боротьби з лімфомою,, все ж таки був переобраний, отримавши 85% голосів виборців.

In #Pennsylvania, Democratic Congressman Anthony DeLuca retained his seat in the House of Representatives, despite the fact that he died a month ago.



A similar situation occurred in #Tennessee. In one county, 93-year-old Barbara Cooper, who died on October 25, won the election. pic.twitter.com/8DDBGQHCW8 — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2022

"Хоча ми неймовірно засмучені втратою конгресмена Тоні Делюка, ми пишаємося тим, що виборці продовжують демонструвати свою довіру до нього та відданість демократичним цінностям, переобравши його посмертно", — повідомили тоді в заяві демократичної партії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що вибори до Конгресу США стали "гарним днем для демократії та для Америки" та запросив партію республіканців до співпраці.

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