В Конгресс США выбрали еще одного умершего кандидата

Во время промежуточных выборов в США двое политиков-демократов были переизбраны конгрессменами, хотя они скончались в октябре.

В штате Теннесси демократка Барбара Купер, скончавшаяся 25 октября в возрасте 93 лет, победила на выборах.

Об этом сообщили на местном сайте Local Memphis.

В избирательной комиссии округа заявила, что имя умершей осталось в бюллетене для голосования после ее неожиданной смерти 25 октября 2022 года, "в соответствии с законом штата".

Теперь будут проведены внеочередные выборы, чтобы заполнить ее место. Когда это произойдет, определит губернатор, который выпустит новое распоряжение о выборах.

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Конгрессмен Купер работала в округе в течение 26 лет после того, как ее впервые избрали в 1996 году. Она работала в нескольких государственных комитетах, включая Комитет по здравоохранению и безопасности и Комитет по вопросам сельского хозяйства и природных ресурсов.

Еще в апреле ее чествовали как старейшего законодателя штата. Барбаре Купер было 93 года.

Как сообщалось ранее, в Пенсильвании бывший конгрессмен от этого штата демократ Энтони Делюка, скончавшийся 9 октября в возрасте 85 лет после борьбы с лимфомой, все же был переизбран, получив 85% голосов избирателей.

В Pennsylvania, Демократический Конгрессмен антони Делука, пожалуйста, держат его в доме репрезентативов, заключите факт того, что он выжил месяц назад.



А подобная ubicaция отображается в #Теннессе. В одной стране, 93-летнего года Barbara Cooper, который вышел на 25 октября, за покупкой. pic.twitter.com/8DDBGQHCW8 — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2022

"Хотя мы невероятно огорчены потерей конгрессмена Тони Делюка, мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать свое доверие к нему и преданность демократическим ценностям, переизбрав его посмертно", — сообщили тогда в заявлении демократической партии.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что выборы в Конгресс США стали "хорошим днем для демократии и Америки" и пригласил партию республиканцев к сотрудничеству.

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