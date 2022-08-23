До Польщі прибули 12 винищувачів із США

Більше американських винищувачів F-22 Raptor у Лаську.

Вже 12 американських винищувачів F-22 Raptor дислокуються на 32-й базі тактичної авіації в Лаську (Польща).

Про це повідомляє видання Defence24.

"Наявність цих літаків означає, що наш союзник Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до посилення східного флангу НАТО", - підкреслив командир 32-ї бази, пілот Пйотр Остроух.

Також командир 90-ї ескадрильї військово-повітряних сил США, пілот Майкл Кендалл розповів, що польоти F-22 будуть регулярними. Літаки з'являються в європейському повітряному просторі. Наприклад, над Словаччиною, Естонією та узбережжям Балтійського моря. Нещодавно вони вже виконували такі навчальні місії. Крім цього, F-22 досягатимуть території Німеччини та південної Європи.

"Основою нашої місії в Польщі та на східному фланзі є спільні навчання та тренування наших партнерів. Метою цих заходів є захист європейських країн НАТО", - сказав Кендалл.

Наразі у Польщі дислокуються до 300 представників ВПС США.

За словами Остроуха, у навчанні залучили польські літаки. Він додав, що F-22 Raptor раніше використовували лише для захисту територій США. Винятком стало бойове застосування в Сирії.

F-22 Raptor у Польщі раніше застосовували в одиничних навчаннях.

"Відправлення літаків до Польщі вперше дозволяє нам вивчати техніку та виконувати завдання разом, а також швидше адаптуватися до майбутнього прийняття на озброєння технічно досконаліших літаків F-35", - сказав пілот.

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