В Польшу прибыли 12 истребителей из США

Больше американских истребителей F-22 Raptor в Ласке.

Уже 12 американских истребителей F-22 Raptor дислоцируются на 32-й базе тактической авиации в Ласке ( Польша ).

Об этом сообщает издание Defence24.

"Наличие этих самолетов означает, что наш союзник Соединенные Штаты очень серьезно относятся к усилению восточного фланга НАТО", — подчеркнул командир 32-й базы, пилот Петр Остроух.

Также командир 90-й эскадрильи военно-воздушных сил США пилот Майкл Кендалл рассказал, что полеты F-22 будут регулярными. Самолеты возникают в европейском воздушном пространстве. К примеру, над Словакией, Эстонией и побережьем Балтийского моря. Недавно они выполняли такие учебные миссии. Кроме того, F-22 будут достигать территории Германии и южной Европы.

"Основа нашей миссии в Польше и на восточном фланге — совместные учения и тренировки наших партнеров. Целью этих мер является защита европейских стран НАТО", — сказал Кендалл.

В настоящее время в Польше дислоцируются около 300 представителей ВВС США.

По словам Остроуха, в учебе привлекли польские самолеты. Он добавил, что F-22 Raptor ранее использовался только для защиты территорий США. Исключением стало боевое применение в Сирии.

F-22 Raptor в Польше раньше применяли в единичных учениях.

"Отправка самолетов в Польшу впервые позволяет нам изучать технику и выполнять задачи вместе, а также быстрее адаптироваться к будущему принятию на вооружение более технически более совершенных самолетов F-35", — сказал пилот.

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