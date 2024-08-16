"Дурне рішення" Путіна: оглядач The Telegraph назвав прорахунок РФ на Курщині

Російська армія не може пристосуватися до темпу на полі бою.

Російська влада припустилася великої стратегічної помилки, вирішивши залишити без належної охорони частину кордону в Курській області. Українська операція на Курщині показала, що несподіванки у війні знову повернулися.

Про це йдеться в аналізі заступника редактора The Telegraph Домініка Ніколса.

Ніколс вказав, що наразі українські війська утримують близько 1000 кв. км російської території. За останні сім днів українські сили захопили більше території, ніж росіяни – за останній рік. Російська влада була змушена оголосити надзвичайний стан у Курській і Бєлгородській області.

"Москва залишила більшу частину кордону без охорони – приголомшливо дурне і самовпевнене рішення. До того ж українці знають, що російська армія найслабша, коли їй доводиться швидко реагувати. Улюблена Кремлем жорстка модель керівництва згори донизу, що уповільнює ухвалення рішень і перешкоджає самостійному мисленню і діям, знає тільки масу і виснаження"‎, – йдеться в огляді журналіста.

За його оцінками, російська армія не може пристосуватися до темпу на полі бою. Водночас тактика України і несподіванка, з якою її було застосовано, може не протриматися і тижня, але це і не потрібно. Українські війська вже довели, що такі речі просто можливі, і можуть використати цей досвід на інших напрямках.

Ніколс вважає, що в цьому разі українські сухопутні війська діють, як морська ударна група, що має змогу завдавати ударів уздовж та впоперек узбережжя. Таким чином ворог ніколи не знає точно, де буде наступний удар. Це дієвий спосіб для України тримати Росію в напрузі, вважає автор огляду.

Журналіст також зазначив, що Путіна має турбувати і те, що Україна продемонструвала здатність застосовувати маневр з використанням комбінованих озброєнь, за якого танки, піхота, інженери можуть діяти узгоджено і не перетворюватися на "безладну кашу". Ніколс вважає, що це додасть впевненості не тільки українським військам і всьому суспільству, а й західним спонсорам держави. Вони побачать віддачу від своїх інвестицій у військову техніку.

На думку автора огляду, якщо показати, що російську армію можна перемогти в польових умовах, то на тлі дедалі гучніших закликів до перемовин Україна може спланувати ще одну раптову атаку, тим самим посиливши свої козирі.

До слова, головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі назвав реакцію Росії на українську операцію на Курщині "повільною і розсіяною".

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