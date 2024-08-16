"Глупое решение" Путина: обозреватель The Telegraph назвал просчет РФ на Курщине

Российская армия не может приспособиться к темпу на поле боя.

Российские власти допустили большую стратегическую ошибку, решив оставить без должной охраны часть границы в Курской области. Украинская операция на Курщине показала, что неожиданности в войне снова вернулись.

Об этом говорится в анализе заместителя редактора The Telegraph Доминика Николса.

Николс указал, что в настоящее время украинские войска удерживают около 1000 кв. км российской территории. За последние семь дней украинские силы захватили больше территории, чем россияне за последний год. Российские власти были вынуждены объявить чрезвычайное положение в Курской и Белгородской областях.

"Москва оставила большую часть границы без охраны – потрясающе глупое и самоуверенное решение. К тому же украинцы знают, что российская армия слабее всего, когда ей приходится быстро реагировать. Любимая Кремлем жесткая модель руководства сверху вниз, замедляющая принятие решений и препятствующая самостоятельному мышлению и действиям, знает только массу и истощение", – говорится в обзоре журналиста.

По его оценкам, российская армия не может приспособиться к темпу на поле боя. В то же время тактика Украины и неожиданность, с которой она была применена, может не продержаться и недели, но это и не нужно. Украинские войска уже доказали, что такие вещи просто возможны, и могут использовать этот опыт на других направлениях.

Николс считает, что в этом случае украинские сухопутные войска действуют как морская ударная группа, которая может наносить удары вдоль и поперек побережья. Таким образом, враг никогда не знает точно, где будет следующий удар. Это действенный способ для Украины держать Россию в напряжении, считает автор обзора.

Журналист также отметил, что Путина должно беспокоить и то, что Украина продемонстрировала способность применять маневр с использованием комбинированных вооружений, при котором танки, пехота, инженеры могут действовать согласованно и не превращаться в "беспорядочную кашу". Николс считает, что это придаст уверенность не только украинским войскам и всему обществу, но и западным спонсорам государства. Они увидят отдачу от своих инвестиций в военную технику.

По мнению автора обзора, если показать, что российскую армию можно победить в полевых условиях, то на фоне все более громких призывов к переговорам Украина может спланировать еще одну внезапную атаку, тем самым усилив свои козыри.

К слову, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи назвал реакцию России на украинскую операцию на Курщине "медленной и рассеянной".

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