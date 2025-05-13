Інавгураційна меса Папи Лева XIV: що відомо про візит Зеленського

Папа Лев XIV / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь в інавгураційній месі новообраного Папи Лева XIV у Ватикані, яка запланована на 18 травня.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю агентству Reuters.

За словами Єрмака, Зеленський буде у Ватикані, якщо дозволять обставини, адже все залежить від результатів переговорів, які відбудуться раніше в Туреччині.

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«Звісно, під час війни важко бути впевненим, але я знаю, що він буде радий бути в Римі в цей день», — зазначив Єрмак.

Керівник ОП також підкреслив, що Ватикан може стати майданчиком для проведення переговорів з іншими світовими лідерами.

«Це чудове місце для таких зустрічей. Зустріч із Трампом це підтвердила», — сказав він.

Єрмак також натякнув на можливі «кулуарні» зустрічі під час меси та розповів про першу телефонну розмову між Зеленським і Папою Левом XIV, під час якої Папа «дуже тепло говорив про Україну» та пообіцяв «зробити все можливе для досягнення справедливого і тривалого миру».

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Нагадаємо, президент України підтвердив свій візит до Туреччини 15 травня. Там він матиме зустріч з лідером країни Реджепом Ердоганом.

За словами Зеленського, якщо на зустріч у Туреччині Путін не приїде, тоді лідери США та Європи мають реалізувати свої обіцянки щодо санкцій.

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