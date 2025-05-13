"Євробачення-2025": онлайн-трансляція першого півфіналу конкурсу

Сцена "Євробачення-2025" / © eurovision.tv

Реклама

У вівторок, 13 травня, у швейцарському місті Базель відгримить перший півфінал музичного конкурсу "Євробачення-2025".

Місце проведення пісенних перегонів - арена Санкт-Якобсгалле. На головну сцену "Євробачення-2025" у першому півфіналі вийде 15 країн-учасниць, серед яких Ісландія, Польща, Словенія, Естонія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія та Кіпр. У нашому матеріалі можна ознайомитися з їхніми піснями та дізнатися, в якому порядку вони виступатимуть. Також своїми номерами тішитимуть представники Іспанії, Італії та Швейцарії, які автоматично потрапляють до фіналу.

Подивитися перший півфінал "Євробачення-2025" можна на офіційному YouTube-каналі конкурсу – Eurovision Song Contest.

Реклама

Тим часом редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію. Ми ретельно стежимо за перебігом подій на конкурсі та першими повідомимо, хто ж потрапив до першої десятки фіналістів та чи вдасться Ziferblat вибороти квиток до гранд-фіналу.

Поки ж пропонуємо дізнатися, як українцям проголосувати за свого фаворита. До речі, ті, хто перебувають за кордоном, а саме в країнах, які беруть участь у першому півфіналі, можуть віддати свій голос за Ziferblat.