Зеленський / © ТСН.ua

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що його візит до Туреччини відбудеться незалежно від того, чи приїде до Стамбула президент Росії Володимир Путін. Таким чином, український лідер підвищив ставки в кампанії тиску на Кремль, за допомогою якої Захід намагається примусити російського диктатора сісти за стіл переговорів.

Про це пише Financial Times.

У четвер, 15 травня, Зеленський планує приїхати до Анкари. Там він спочатку зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а потім чекатиме на прибуття Путіна до Стамбула або до будь-якої іншої точки Туреччини.

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«Якщо він зробить крок і заявить про свою готовність до припинення вогню, це відкриє шлях до обговорення всіх елементів припинення війни. Якщо Путін не приїде, це означатиме лише одне — Росія не готова до переговорів», — заявив Зеленський на зустрічі з журналістами у вівторок, 13 травня.

Зеленський заявив, що не готовий зустрічатися з жодною російською офіційною особою, окрім Путіна, оскільки «домовитися» можна лише з президентом Росії.

За даними Офісу президента України, якщо зустріч лідерів не відбудеться, група українських перемовників може зустрітися з російськими колегами без участі Зеленського.

Тим часом представники української розвідки повідомили Financial Times, що Росія, схоже, готується до масштабнішого наступу, перекидаючи сили до ключових гарячих точок на фронті замість того, щоб сигналізувати про свою готовність до мирних переговорів.

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Нагадаємо, оточення Путіна намагається замаскувати його мовчання про переговори в Туреччині. Диктатор не хоче закінчувати війну та боїться прямих переговорів із Зеленським.